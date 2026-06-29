「最後の恋愛は29歳」『コーヒープリンス』女優、14年間“恋人なし”と赤裸々告白！過去には人気歌手と熱愛説も | RBB TODAY

女優のユン・ウネが、赤裸々な恋愛トークを繰り広げた。

6月28日に放送されたバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』に、ユン・ウネがゲスト出演した。

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ユン・ウネを見た出演者たちは、幼い頃とまったく変わらないとその美貌を絶賛した。これに対しユン・ウネは、「私が40歳を過ぎてもグループでは末っ子なので、末っ子のタイトルは守らなきゃいけないんだなと思います」と機転の利いた返答をし、注目を集めた。

特にこの日の放送でユン・ウネは、昨年14年ぶりに再集結したグループBaby V.O.Xの反響について言及した。ユン・ウネは「再生回数がなんと1200万回も出ました」とし、「あんなにたくさん見てもらえるとは思わなかったので、本当に不思議です。Baby V.O.Xメンバーの夫の皆さんもすごく愛してくださいます」と胸いっぱいの感想を伝えた。

（画像＝SBS）ユン・ウネ

一方、14年間恋愛をしていないと明かしたユン・ウネは、「最後の恋愛は29歳の時でした」と告白し、全員を驚かせた。続けてユン・ウネは、「死んだ恋愛細胞を生き返らせてくれるのが、まさにBaby V.O.Xのお姉さんたちの夫です」とし、義兄たちが妻だけを見つめる、いわゆる“愛妻家”たちだと明かした。

なお、ユン・ウネはバラエティ番組『Xマンを探せ』（原題）で甘いラブラインを演じた歌手キム・ジョングクと約20年間、何度も熱愛説が浮上し、話題を集めていた。

（記事提供＝OSEN）

◇ユン・ウネ プロフィール

1984年10月3日生まれ。1999年にアイドルグループ「Baby V.O.X」で芸能界デビュー。2002年の映画『緊急措置19号』で女優にデビューし、『宮 -Love in Palace-』（2006）でドラマ初主演を務めた。その後も『コーヒープリンス1号店』（2007）、『お嬢さまをお願い！』（2009）などに出演して人気女優に。熱心なクリスチャンとしても有名。

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