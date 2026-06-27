1stDVDリリースの虹咲カリナ、ビキニカットの「万バズ」に歓喜「めちゃくちゃ好評です」 | RBB TODAY

グラビアアイドルの虹咲カリナが27日、都内にて1stDVD「雨上がり！18歳！！」（リバプール／コペル）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

虹咲カリナ【写真：竹内みちまろ】

虹咲カリナ【写真：竹内みちまろ】

虹咲カリナ【写真：竹内みちまろ】

虹咲カリナ【写真：竹内みちまろ】

同作は、グラビア誌やショートドラマなど多方面で活躍中の虹咲の初のDVD作品。純真無垢な制服姿、爽やかなテニスウェア、人生初となる“虹色ビキニ”など見どころの多い内容になっている。

虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

完成した作品を手に、虹咲は、アンニュイな表情から笑顔まで、さまざまな魅力が詰まっていると紹介。学校の授業を思わせるプールのシーンや、恋人がいそうな雰囲気など多くのシチュエーションで水着姿を披露していることを説明した。また、黒のビキニ姿での撮影では、大人っぽさを意識したことを振り返った。

虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

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虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

「“虹色ビキニ”はどんなカットですか？」と質問されると、畳の部屋などで撮影したことを振り返り、「田舎にいそうな感じで、『今から海、行くよ！』くらいの感じのテンションの女の子を意識しました」と声を弾ませた。

虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

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虹咲カリナ1stDVD「雨上がり！18歳！！」（C)2026 Liverpool

“虹色ビキニ”や黒ビキニカットなどは先行カットとして公開され、SNSで大きな注目を浴びた。「めちゃくちゃ好評です」「グッドボタンもいっぱいあって、すごくいい感じです！」と反響の大きさに歓喜した。

大人の表情を意識した黒ビキニ姿については、「すっごいセクシー」と目を輝かせた。そのカットはインスタグラムにもアップし、「万バズ」したとのこと。「もう大好き、これ」と笑顔を見せた。