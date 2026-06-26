水着の女性は誰…？NCT・ジェヒョン、SNS投稿で浮上した“熱愛疑惑”を自ら釈明 | RBB TODAY

NCTのジェヒョンが、思わぬ“熱愛疑惑”を自ら釈明した。

6月26日、ジェヒョンは自身のインスタグラムを更新。コメントを添えずに写真と動画を投稿した。

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公開された投稿には、海でダイビングやサーフィンを楽しむジェヒョンの姿が収められている。

しかし、動画にはロングヘアで白のスイムウェアを着用した女性の姿が映っており、一部ファンの間で「ジェヒョンの彼女ではないか」「水着の女性は誰だ？」という声が上がった。

（写真＝ジェヒョンInstagram）

その後、オンライン上でさまざまな反応が寄せられ、最終的にジェヒョンの知人が「いとこと多忙なスケジュールの合間に久しぶりに良い思い出を作って、良い気持ちで投稿したはずなのに、ジェヒョンがコメントを見ると思うと胸が痛い」と先にコメントを残した。

また、ジェヒョンも「My dearest cousin（僕の大切ないとこ）」とコメントを残し、疑惑を収拾した。これにより、今回の熱愛疑惑はハプニングとして終わった。

（写真＝ジェヒョンInstagram）

なお、今年5月3日に陸軍軍楽隊での服務を終えて満期除隊したジェヒョンは、現在ソロファンコンサートツアー「JAEHYUN FAN-CON TOUR 」を開催中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェヒョン プロフィール

1997年2月14日生まれ。本名チョン・ユンオ。韓国・ソウル出身。身長180cm。5歳から10歳までアメリカに住んでいたこともあり、英語が堪能だ。中学生時代、端正な顔立ちから校内では有名だった。そんな中学校3年生のとき、学校の前でSMエンターテインメントにスカウトされ練習生に。2016年4月にNCT Uとしてデビューし、現在はNCT 127、NCT DOJAEJUNGにも所属。2024年8月26日に1stフルアルバム『J』でソロデビューした。兵役のため2024年11月4日に入隊し、2026年5月3日に除隊した。

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