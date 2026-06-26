IVE・レイ、本格“ロリータ衣装”で可愛さ限界突破！「伝説…」「宇宙一似合ってる」と反響続々 | RBB TODAY

IVEのレイが、お人形のようなビジュアルでファンを魅了した。

6月25日、レイは自身のインスタグラムを更新し、「色んなワタシ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】「伝説…」レイの本格“ロリータ衣装”

公開されたのは、最近開催されたIVEの東京ドーム公演のオフショットだ。写真には、多彩なステージ衣装をまとったレイの姿が収められている。

特に注目を集めたのは、本格的なロリータ衣装だ。レイは、ピンクとホワイトを基調としたボリューム感のあるワンピースを着こなし、ファンの視線を釘付けにした。ツインテールにレースのヘッドドレスを合わせたスタイリングも印象的で、まるで物語の中から飛び出してきたような可愛らしさを放っている。

投稿を見たファンからは、「お人形さんみたい」「可愛さ限界突破」「宇宙一似合ってる」「伝説」などのコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、6月24日に東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

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