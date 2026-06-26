コン・スンヨン、“姉妹撮影”のオフショット公開！TWICEジョンヨンと笑顔、同事務所移籍説も話題 | RBB TODAY

女優コン・スンヨンが“姉妹撮影”のオフショットを公開した。

コン・スンヨンは6月25日、自身のインスタグラムを更新した。

【写真】姉妹オフショット

公開された写真は、『Harper’s BAZAAR Korea』7月号撮影時のオフショットだ。撮影の合間にリラックスした表情を見せる2人の姿が収められている。

白を基調とした衣装をまとった2人は、それぞれマイクを手に笑顔を見せている。また、寄り添いながらカメラを見つめるなど、実の姉妹ならではの自然な雰囲気が目を引いた。

写真を見たファンからは、「美しすぎる姉妹」「一緒の撮影が見られてうれしい」「雰囲気がそっくり」「仲良し姉妹に癒やされる」といった反応が寄せられている。

（写真＝コン・スンヨンInstagram）

コン・スンヨンとジョンヨンは韓国芸能界を代表する仲良し姉妹として知られている。特に最近、ジョンヨンが2020年に頚椎椎間板ヘルニアの治療のため活動を中断し、闘病していた際、姉のコン・スンヨンが献身的に支えていたことが明らかとなり、大きな反響を呼んだ。

また最近では、ジョンヨンがJYPエンターテインメントとの契約終了を控えるなか、コン・スンヨンが所属するVAROエンターテインメントとミーティングを行ったことが伝えられ、移籍説が浮上して注目を集めている。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

◇コン・スンヨン プロフィール

1993年2月27日生まれ。本名ユ・スンヨン。2005年にSMエンターテインメントの第9回青少年ベスト選抜大会で優勝し、同事務所の練習生となった。2012年にドラマ『I LOVE イ・テリ』に出演して女優デビュー。その後、SMエンターテインメントを退社し、BHエンターテインメントに移籍。2020年にBHのマネジメント実務陣が設立した新事務所VAROエンターテインメントに所属することを発表した。代表作はドラマ『君はロボット』『コッパダン～恋する仲人～』など。実妹はTWICEのジョンヨンで、韓国芸能界屈指の美人姉妹としてたびたび話題に上る。

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