TXT・ヨンジュン、反則級のギャップ！ピュアさと色気が共存する新ビジュアルに視線集中 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、純粋さと色気が共存する魅力を見せた。

ソロカムバックへの期待が高まっている。

【写真】「色気ダダ漏れ」ヨンジュンの“タンクトップ姿”

ヨンジュンは6月26日、公式SNSを通じて、7月10日に発売される2ndソロミニアルバム『NO LABELS：PART 02』のビジュアルを公開した。

今回公開された写真でヨンジュンは、純粋さと色気という相反する魅力を表現。自然でリラックスした眼差しから強烈な表情まで、多彩なビジュアルを披露している。

ヨンジュンは、抑制された雰囲気の中で、しなやかな動きと内に秘めたエネルギーを見せた。自然ににじみ出るヨンジュンならではの魅力が、より洗練された形で収められ、視線を集めている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

なお、ヨンジュンはソロカムバックを控え、7月9日にリリースパーティーを開催し、タイトル曲『Ice Cream』のステージを初公開する。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

■【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本満喫SHOT

■【写真】まるで父親？ヨンジュン、幼児との2SHOT

■【写真】「ガラ悪め最高」ヨンジュンの“爆イケ”オールバック