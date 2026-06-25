MEGUMIが「週刊文春」で新連載スタート！「『なんで私!?』と、驚きすぎて笑ってしまった」 | RBB TODAY

文藝春秋発行の「週刊文春」6月25日発売号より、MEGUMIの新連載「MEGUMIのお悩み相談室 心のターンオーバーしましょ！」がスタートする。

タレント、プロデューサー、実業家としてマルチに活躍するMEGUMI。圧倒的な美貌と歯に衣着せぬトークで人気を集める一方、近年は美容本の大ヒットや映画プロデュースでも注目され、女性から多くの支持を得ている。

過去には熱愛なども「週刊文春」に報じられてきたMEGUMI。連載第1回では「週刊文春」への率直な思いを吐露している。

「文春さんといえば、これまではどちらかといえば“書かれる側"の人間だったので、最初に連載のお話をいただいたときは『なんで私!?』と、驚きすぎて笑ってしまいました」

連載のテーマは人生相談。連載名にちなんで、相談の回答だけでないMEGUMIからの“お返し"もある。

「お肌にターンオーバーがあるように、心にも"入れ替わり"が必要な時期がある。だからこの連載では、お悩みにお答えするだけではなく、その方の心の状態に合う美容アイテムを私が実際に選んで、お贈りしたいと思っています」

連載第1回に寄せられた相談は、「自宅に人を招くこと」が苦手という35歳女性からの「義母が家に来たがる」というお悩み。美容と心のケアを掛け合わせた独自のアプローチで、MEGUMIがどのような回答を導き出すのか、誌面で確認してみては。