BOYNEXTDOOR、1stフルAL『HOME』でキャリアハイ更新！米「ビルボード200」に“6作連続チャートイン” | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、キャリアハイを更新した。

6月23日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（6月27日付）によると、BOYNEXTDOORの1stフルアルバム『HOME』が、「Billboard 200」で16位を記録した。

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これは前作『The Action』よりも24ランク上昇した順位で、BOYNEXTDOORの急速な人気上昇を証明している。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

BOYNEXTDOORは、これまでリリースしたすべてのアルバムを「Billboard 200」にランクインさせ、“6作連続チャートイン”という大記録を打ち立てた。さらに、「World Albums」で初登場1位、「Top Album Sales」2位、「Artist 100」28位など、ビルボードの主要チャート上位を席巻し、世界的な影響力を証明した。

今回の成果は、メンバー全員がクレジットに名を連ね、自伝的なストーリーを率直に盛り込んだ音楽的な真摯さが世界のリスナーに届いた結果だと分析されている。

韓国国内外のチャートでも好成績を収めている。1stフルアルバム『HOME』は、HANTEOチャート基準で初動売上108万枚を突破し、4作連続ミリオンセラーを達成した。また、CIRCLEチャートの「週間アルバム」1位をはじめ、Billboard JAPANとオリコンの週間チャートでも1位を記録。韓国、アメリカ、日本で幅広く愛される“グローバルアイコン”としての存在感を示した。

なお、BOYNEXTDOORは6月20日に開催された授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」で、最優秀アルバム賞、本賞、ワールド・ベスト・アーティスト賞、R＆B・ヒップホップ賞の4部門を受賞した。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

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