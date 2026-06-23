V.I.P席6万円、全通チケット30万円の衝撃　BIGBANGの日本ツアーに見るK-POPライブの“階級化” | RBB TODAY

K-POPライブの“階級化”は、どこまで進むのか。

そんな問いを改めて突きつけるようなチケット価格が発表された。

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BIGBANGの日本ドームツアー「BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN JAPAN」の開催が決定し、公式ファンクラブを通じてチケット料金も公開された。

公演は11月から12月にかけて、京セラドーム大阪、バンテリンドームナゴヤ、東京ドーム、みずほPayPayドーム福岡の4都市で計10公演行われる。

BIGBANGにとっては、デビュー20周年を記念するワールドツアーの一環であり、日本でも大きな注目を集める公演となることは間違いない。

ただ、ファンの間で大きな話題となっているのは、開催決定の喜びだけではない。公開されたチケット価格の“強気さ”だ。

V.I.P席6万円、全通チケット30万円

（画像提供＝YGエンターテインメント）「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」

公式発表によると、日本公演のチケット料金は、最上位の「V.I.P SEAT」が6万円、「YG FAMILY SEAT」が3万8500円、「ARENA SEAT」が3万円、「S指定席」が2万3000円、「A指定席」が1万6500円、「WELCOME SEAT」が1万2800円となっている。

さらに名古屋・東京公演のみの「バルコニー指定席」は3万3000円、東京公演限定の「SOFA SEAT」は20万円。SOFA SEATは1枚につき4人まで入場可能とされている。

そして、とりわけ目を引くのが数量限定・販売期間限定のセットチケットだ。全10公演分の「ARENA SEAT」がセットになった「ALL DAYS TICKET」は30万円。大阪3公演、東京3公演はそれぞれ9万円、名古屋2公演、福岡2公演はそれぞれ6万円に設定されている。

数字だけを見てもインパクトは大きい。V.I.P SEATの6万円も十分に高額だが、全10公演で30万円というセットチケットは、K-POPライブのチケットがもはや“気軽な娯楽”とは言いにくくなっている現実を強く印象づける。

もちろん、価格だけを切り取って単純に高すぎると断じることはできない。

V.I.P SEATには、ステージ最付近エリアのアリーナ席確約、オリジナルグッズ、専用入場ゲート、会場グッズ売場の優先レーン、チケット風特典画像などが含まれる。YG FAMILY SEATにも、ARENA SEATよりステージ寄りのアリーナ席確約やオリジナルグッズ、専用入場ゲートなどが用意されている。

つまり、前方席は単なる「良席」ではなく、近さと特典を組み合わせた“体験商品”として設計されているわけだ。

ファンから驚きの声、それでも熱は冷めない

SNS上では、チケット価格に驚く声が相次いでいる。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

「V.I.Pシート6万円はK-POP過去イチではないか」「6万はディナーショーの価格だ」「全通30万円で天を仰いだ」「S席で2万3000円、昔の倍の値段になっている」「BIGBANGのドームツアー、全公演フルセット30万円で笑ってしまった」といった反応が見られた。

また、アップグレード制度の複雑さに戸惑う声もある。

今回のV.I.P SEATは、ファンクラブ最速抽選先行で購入したS指定席またはSET TICKETから、後日アップグレード抽選を受ける仕組みだ。YG FAMILY SEAT、ARENA SEATも同様にアップグレードが予定されている。

S指定席からV.I.P SEATへのアップグレードは、1枚あたり3万7000円。SET TICKETからV.I.P SEATへのアップグレードは1公演あたり3万円となる。

そのため、ファンの間では「チケットがややこしすぎる」「取り方を考えるだけでパニック」「同行者をどうするか頭を使う」といった声も上がっている。

ただし、反応は単純な批判一色ではない。

むしろ目立つのは、「高い」と驚きながらも、「それでも行きたい」という熱量だ。「みんなで破産しよう」「お金はある、席をくれ」といった反応は、まさにその象徴といえる。

高いから諦めるのではなく、高くても見たい。むしろ争奪戦になることを前提に、どう取るかを考える。BIGBANGという存在の強さは、そこに表れている。

韓国公演と比べても強気な日本価格

韓国公演との比較も興味深い。

（写真提供＝OSEN）SOL

韓国メディア『スポーツ朝鮮』によると、BIGBANGは8月21日から23日まで、京畿道の高陽総合運動場で「BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG」を開催する。

約9年ぶりの完全体ツアーであり、デビュー20周年を記念する象徴的な公演として注目されている。

同メディアによれば、高陽公演のチケットは、スタンディングVIP席が27万5000ウォン（約2万9000円）、フロアR席が25万3000ウォン（約2万7000円）、フロアS席が23万1000ウォン（約2万4000円）、R席が24万2000ウォン（約2万5000円）、S席が19万8000ウォン（約2万1000円）、A席が15万4000ウォン（約1万6000円）に設定された。

一部では高いという指摘も出たが、『スポーツ朝鮮』は「最近の大部分の公演チケット平均価格が20万ウォン台に合わせられていることを考慮すれば、無理な価格でもない」と伝えている。

さらに、BIGBANGについて「イントロだけ聞いても体が動くメガヒット曲を数多く持つ伝説的なチーム」と表現し、ファンの間では「お金はある。席だけくれ」「どれだけ高くても行く」「それでもBIGBANGは完売する」といった反応が出ていると紹介した。

韓国公演と日本公演では、会場規模、座席構成、特典内容、販売方式が異なるため、単純比較はできない。

それでも、日本公演のV.I.P SEATの6万円、YG FAMILY SEATの3万8500円、ARENA SEATの3万円という価格は、韓国公演と比べてもかなり強気に映る。特に日本公演では、上位席に特典や専用動線を付け、さらにセットチケットやアップグレード制度まで設けることで、ライブ体験を細かく階層化している。

ここに、現在のK-POPライブの新しい現実が見える。

K-POPライブは“階級化”していくのか

近年、K-POPライブのチケット価格は全体的に上昇している。

（写真提供＝OSEN）D-LITE

一般席が1万5000円前後になることは珍しくなくなり、前方席や特典付きチケットは数万円台に達することも増えた。

そのなかで進んでいるのは、ライブ体験が席ごとに分割され、可視化され、商品化されていく“階級化”の現実だ。

今回のBIGBANG日本公演も、その延長線上で考えることができる。つまり「いくら払うか」によって、どこで観るか、どれだけ近いか、どんな特典を得られるかが細かく分かれていく仕組みだ。チケットはもはや入場券ではなく、ライブ体験そのものを段階的に買う商品になっている。

しかも今回の場合、全10公演をまとめた30万円のALL DAYS TICKETまで用意された。これは、すべてを追いかけたい熱心なファンに向けた商品である一方、ライブ参加の熱量がそのまま支払額に置き換えられていく構図にも見える。

それでも、この価格設定が成立する理由はある。

BIGBANGは、K-POP第2世代を代表するグループであり、日本でもドーム規模の動員力を持つ存在だ。今回のツアーはデビュー20周年の節目であり、久々のワールドツアーでもある。いつまた日本でまとまった規模の公演が見られるのか、ファンにとっては読みにくい。

だからこそ、「高い」と感じながらも、「それでも行きたい」という声が出る。

（写真＝SOL Instagram）BIGBANG

価格はファンを遠ざける壁であると同時に、チケット争奪戦を前提にした“選別の仕組み”としても機能する。払える人ほど、より近く、より特別な体験を得られる。払えない人は、より遠い席や少ない公演数で参加するしかない。

K-POPライブは、同じ会場にいても、支払う金額によって体験の濃度が変わる場になりつつあるのかもしれない。

もちろん、高額席そのものを否定することはできない。制作費の上昇、会場費、人件費、演出の大型化、海外アーティストの移動コストなどを考えれば、チケット価格が上がる背景もある。前方席や特典付き席を高額化することで、一般席の価格上昇を抑える設計もあり得るだろう。

それでもBIGBANG日本公演の価格設定は、K-POPライブの価値が席ごとに分割され、支払額によって体験が変わる時代を改めて示している。

“高い、それでも行きたい”。その矛盾した感情こそ、現在のK-POPライブをめぐる最もリアルな本音なのかもしれない。

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