王林、9歳から憧れ続けた舘ひろしとの共演に大興奮「舘さんに見合う女になりたい」 | RBB TODAY

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王林、9歳から憧れ続けた舘ひろしとの共演に大興奮「舘さんに見合う女になりたい」

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王林【写真：竹内みちまろ】
  • 王林【写真：竹内みちまろ】

　タレントの王林が、24日放送の踊る！さんま御殿！！に出演。9歳の頃から憧れ続けているという舘ひろしとの共演に喜びをあらわにし、スタジオを盛り上げた。

　この日の放送テーマは「イケおじVSズケズケ女子」。トークでは舘が「風呂キャンセル界隈」について言及し、「一応お風呂には入ってほしい」と発言。このコメントをきっかけに明石家さんまが王林に「さすがにお風呂入ってるよね？」と話を振ると、これに王林は満面の笑みで「私は舘さんに見合う女になりたいから、めちゃくちゃお風呂入ります。3時間くらい入ります！」と回答しスタジオは爆笑に包まれた。

　王林は以前から舘の大ファンであることを公言しており、この日も憧れの本人を前に終始うれしそうな表情。長年憧れ続けた舘との共演に、ハッピーオーラ全開だった王林。スタジオを沸かせた一幕となった。


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王林、自宅では裸で過ごす！「裸を見た外壁工事の職人さんが迷惑そうな顔をしていた」 | RBB TODAY
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タレントの王林が、自宅では裸で過ごす「裸族」であることを明かした。大きな窓にこだわった東京のマンションでカーテンを閉めずに生活しているが、外壁工事の職人に裸を見られても、カーテンを閉めることはないと語った。
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舘ひろし、英国仕込みの紳士エピソード披露　森香澄も「本当にかっこいい人は上品」と絶賛 | RBB TODAY
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https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/19/249575.html続きを読む »
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