「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上したHoney Jが夏を満喫、健康的なスイムウェア姿公開 | RBB TODAY

ダンサーのHoney Jが夏の日差しにも負けない存在感を放った。

Honey Jは6月22日にインスタグラムを更新。

【写真】「性行為」発言のHoney J、スイムウェア姿

「束の間の夏味」として公開された写真には、屋外プール施設や自然に囲まれた空間でリラックスした時間を過ごすHoney Jの姿が収められている。

Honey Jは黄色を基調としたフラワー柄のスイムウェアを着用。明るいカラーが健康的な肌を引き立て、引き締まったボディラインが目を引く。

サングラスとキャップを合わせたカジュアルなスタイリングも印象的だ。自撮り写真ではカメラを見つめながら自信あふれる表情を見せ、全身ショットでは鍛え上げられたウエストラインと抜群のスタイルを披露した。

また、『モンスターズ・インク』のサリーとマイクがデザインされたサンダルを手に、おどけたポーズを取る姿も公開。ステージ上で見せるカリスマ性とは異なる、親しみやすい魅力ものぞかせた。

投稿を見たファンからは「スタイルが本当にすごい」「健康美の象徴」「夏そのもの」「見ているだけで爽やかな気分になる」といった反応が寄せられている。

（写真＝Honey J Instagram）

Honey Jは2017年にダンスチーム「HolyBang」を結成し、韓国トップクラスのHIPHOPダンサーとして活躍。2021年のダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』で優勝し、日本でも知名度を上げた。

だが、昨年放送された続編『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』で、同じく韓国代表チームのAIKIとともに他チームのダンスパフォーマンスに「これダンス？“性行為”じゃん」と発言したことで、炎上したこともある。プライベートでは2022年に結婚して現在は一児の母でもある。

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