骨やスジが浮き出るほど…役作りで9kg減量した韓国女優、“激ヤセ”ぶりに心配の声 | RBB TODAY

女優キム・ミンハの激痩せした近況に、ファンから心配の声が相次いでいる。

6月22日、キム・ミンハは個人インスタグラムのストーリーズを更新し、数本の動画を公開した。

【写真】キム・ミンハ、9kg減量で“激ヤセ”

公開された映像には、白いホルターネックトップを着てカメラを見つめるキム・ミンハの姿が収められている。特に、しゃがんだ状態で小さな紙コップを両手で包み込むように持つ姿が目を引いた。

華奢な腕や肩のラインに加え、以前よりさらにスリムになった体型が際立ち、ファンから心配の声が寄せられている。ネット上では、「どうしてこんなに痩せたの？」「健康が心配」「一体どんな作品を準備しているの？」「以前と雰囲気がかなり変わった」などの反応が相次いだ。

（画像＝キム・ミンハInstagram）

一方で、「過酷な役作りをしているみたいだ」「健康だけは気を付けてほしい」「作品に対する情熱が伝わってくる」といった応援のメッセージも見られた。

キム・ミンハの減量は、次回作の役作りのためだと伝えられている。

彼女はNetflix映画『私たちの太陽を揺らそう』（原題）で、尿毒症により余命宣告を受けたヒロイン役を演じるため、約9kgの減量を行ったという。

キム・ミンハは過去のインタビューで、外見に対する基準に縛られたくないという考えを明かしたこともある。当時彼女は、「そばかすを消せ」「痩せろ」という言葉をたくさん聞いてきたとしながらも、「画一的な基準に自分を当てはめたくない。人にはそれぞれの魅力と美しさがある」と語っていた。

なお、キム・ミンハはヒットドラマ『Pachinko パチンコ』を通じて世界的な注目を集めた。現在は、『Pachinko パチンコ』で共演した俳優ノ・サンヒョンとともにNetflix映画『ピョルジッ』（原題）を撮影中だ。

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