Stray Kids、BABYMONSTER、EVANら出演決定！「2026 SBS歌謡大典 Summer」第2弾ラインナップ発表 | RBB TODAY

「2026 SBS歌謡大典 Summer」の第2弾ラインナップが公開された。

6月23日、「2026 SBS歌謡大典 Summer」はStray Kids、BABYMONSTER、EVANらが名を連ねる第2弾出演ラインナップを発表した。

【写真】「本物の王子様…」Stray Kids・フィリックス、“純白スーツ”

今回の第2弾ラインナップには、世界的な人気を誇るStray Kids、次世代メガトレンドグループとして注目を集めるBABYMONSTER、高い完成度を誇るパフォーマンスで知られるTEN、期待の新人iznaが加わり、豪華なラインナップをさらに強化した。

（画像＝SBS）

さらに、BOL4（赤頬思春期）、KISS OF LIFE、KickFlip、EVANも出演を決定。多彩でエネルギッシュなステージを披露する予定だ。

「2026 SBS歌謡大典 Summer」制作陣は、「第1弾ラインナップの発表に続き、Stray KidsやBABYMONSTERをはじめ、韓国国内外の音楽チャートを席巻したアーティストたちを含む第2弾ラインナップを公開することになった」とコメント。続けて、「本日発表したラインナップに加えて、フェスティバルをさらに盛り上げる追加ラインナップが順次公開される予定だ。今後の発表にも多くの期待と関心を寄せてほしい」と伝えた。

なお、「2026 SBS歌謡大典 Summer」は8月9日、韓国・京畿道高陽のKINTEXで開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■“元ENHYPENヒスン”「EVAN」の新たな挑戦、脱退・改名ソロデビューの難しさ

■【写真】「心臓持たない」Stray Kids・ヒョンジン、肉体美チラ見せ

■【写真】「最終学歴が幼稚園」発言で話題のBABYMONSTER日本人メンバー・アサ