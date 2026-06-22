『愛の不時着』夫婦の3歳息子がすくすく成長！“映画のワンシーン”のような母子ショットが話題 | RBB TODAY

女優のソン・イェジンが、息子との近況を公開し、注目を集めている。

ソン・イェジンは6月22日、自身のSNSに「The end of the trip（旅の終わり）」というコメントとともに、短い動画を投稿した。

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公開された動画には、旅の締めくくりを飾るかのように、美しい海を背景に息子と穏やかな時間を過ごすソン・イェジンの姿が収められている。

動画の中でソン・イェジンは帽子をかぶり、穏やかな海を眺めながら景色を楽しんでいる。一方、息子は母親のもとへよちよちと歩み寄っていく。 海面に降り注ぐまばゆい陽光と澄んだ海の色が調和し、2人の姿はまるで映画のワンシーンのような美しいシルエットを描き出した。

（画像＝ソン・イェジンSNS）ソン・イェジンと息子

よちよち歩きの息子の愛らしい後ろ姿と、そんな息子を優しく見守るソン・イェジンの姿からは、温かく穏やかな家族の雰囲気が伝わってくる。

この投稿を見た世界中のファンからは、「一番幸せで大切な家族の瞬間」「本当に美しい光景だ」など、温かい応援と称賛のコメントが寄せられている。

なお、ソン・イェジンは2022年3月に俳優ヒョンビンと結婚し、同年11月に第1子となる男児を出産した。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

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