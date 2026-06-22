濡れ感オールバックの破壊力…TXT・スビン、“彫刻級ビジュアル”にファン悶絶「沼すぎる」 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のスビンが、破壊力抜群のビジュアルでファンの心を射止めた。

スビンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「D&G day」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】スビン、破壊力抜群の“濡れ感オールバック”

公開された写真は、6月20日にイタリア・ミラノで行われたラグジュアリーブランド「DOLCE&GABBANA」の2027年春夏メンズコレクションで撮影されたものだ。

スビンは、ホワイトのシャツにジャケットを羽織り、ゆったりとしたデザインのボトムスを合わせた洗練されたスタイリングを披露。ウェットな質感のオールバックヘアが、彼の端正な顔立ちを一層引き立てた。

投稿を見たファンからは「めっちゃイケメン」「破壊力えぐい」「彫刻のような美しさ」「沼すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝スビンInstagram）

なお、スビンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、デビュー7周年を記念したスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を開催中。愛知、千葉、福岡公演を盛況のうちに終えた彼らは、6月23日・24日に兵庫のGLION ARENA KOBEで公演を続ける。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

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