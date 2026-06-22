TXT・ヨンジュン、新ソロALの制作にも参加！ファンを虜にするサマーソングの誕生に期待 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、自分ならではの感性をたっぷりと詰め込んだ新アルバムで戻ってくる。

6月22日0時、ヨンジュンは公式SNSを通じて、2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』のトラックリストを公開した。

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アイスクリームのレシートをイメージした独特なデザインのトラックリストには、タイトル曲『Ice Cream』をはじめ、『Vanilla』『Baby Wassup？』『No More Disco』『Fxxking Star』『Long Way Long Ride』まで、計6曲が収められた。

タイトル曲『Ice Cream』は、ファンクロックソングで、恋人関係をアイスクリームの性質に例えたウィットのある楽曲だ。

暑すぎると溶けてしまい、急いで飲み込むと頭痛を誘発するという歌詞を通じて、甘くもクールな関係を歌う。親しみやすいタイトルとトレンディなサウンドが調和し、2026年夏のK-POP界を虜にする「ヨンジュンならではのサマーソング」の誕生を告げる。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

今回のアルバムで、ヨンジュンは作詞のクレジットに名を連ね、アーティストとしての実力を存分に発揮した。

収録曲『Baby Wassup？』『Long Way Long Ride』などの作詞に参加した彼は、恋のときめきや緊張感、自分に向けた誠実な慰めなど、さまざまな感情を紡ぎ出し、“ヨンジュンコア”を確立させた。

なお、ヨンジュンそのものを体現する『NO LABELS』シリーズの2番目の物語である2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』は、7月10日13時にリリース予定だ。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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