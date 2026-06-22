「自称・男性の詐欺師が女性受刑者に色目」「殺人鬼がいじめ被害に」韓国刑務所の実態が明らかに | RBB TODAY

韓国の刑務所の実状が明らかになる。現役の刑務官も噂を明らかにするために登場した。

6月22日、韓国で放送されるMBC every1『ヒドゥン・アイ』（原題）では、単独入手した春川（チュンチョン）刑務所の内部映像を通じて、刑務所の現実が詳細に公開される。

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小さな物1つも許可なく所持できない厳格な空間で、機動巡察チームは収容棟を予告なしに点検し、その過程で予想外の違法物品が大量に発見される。

映像を見守っていた女優パク・ハソンは、「反省するために入った場所で何をしているのか」と呆れを隠せず、格闘家のキム・ドンヒョンは「刑務所が快適すぎるからだ」と鋭く指摘した。

（写真＝MBC every1）

清州（チョンジュ）女子刑務所で勤務中の刑務官が出演し、収監中のチョン・チョンジョとコ・ユジョンを巡るさまざま噂の真偽も明らかにする。チョン・チョンジョは2023年に猟奇的な詐欺行為で、コ・ユジョンは2019年に「遺体なき殺人事件」で世間を騒がせた。

刑務官は、「何人かの受刑者に関する虚偽の情報がネット上で拡散されている」として、「チョン・チョンジョが上半身裸になり、女性受刑者たちに色目を使っている」「コ・ユジョンがいじめられている」など、絶えず拡散された話の真偽を説明する。

韓国の刑務所の現実と、噂の真偽は、『ヒドゥン・アイ』で公開される。

（記事提供＝OSEN）

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