「ママになります」元K-POPアイドル、第1子の性別を発表！ジェンダーリビール動画公開 | RBB TODAY

ガールズグループApink出身のホン・ユギョンが、第1子の性別を明かした。

ホン・ユギョンは6月22日、自身のSNSに「タンダン（胎名）の性別は男の子でした。たくさんの方が女の子だと予想してくださいましたが、私は男の子ママになります」と綴り、ジェンダーリビールパーティーの動画を公開した。

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公開された動画には、夫が「Boy or Girl」と書かれた風船を割る様子が収められていた。風船が割れると、男の子を意味する青色の紙吹雪が舞い上がり、ホン・ユギョン夫妻をはじめ家族全員が喜びを見せた。

ホン・ユギョンは、「みんなにとってサプライズのジェンダーリビールでしたが、周りの甥っ子たちがみんな男の子だったので、そろそろ女の子が生まれるのではないかと思っていました。だから青色が見えた瞬間、みんな少し戸惑っていました」と振り返った。

（画像＝ホン・ユギョンSNS）

さらに、「超音波検査でも存在感を見せるようになってきました!! 最近はお腹の中でモゾモゾと動く胎動も感じるようになった気がします。元気に育って、無事に会おうね」と、お腹の赤ちゃんへの愛情を伝えた。

ホン・ユギョンは2011年にApinkのメンバーとしてデビューしたが、2013年に学業を理由にグループを脱退。その後、ソウル大学大学院被服学科で修士課程を修了し、2021年にはファッションデザイナーとして活動している近況を伝えた。

2023年には皮膚科専門医と結婚。今年6月1日には第1子妊娠を報告し、多くの祝福を受けていた。

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