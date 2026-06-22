TRFの大ヒット曲をリメイク！NCT WISH、新曲『BOY MEETS GIRL』リリース　青春ムード全開のMVも公開 | RBB TODAY

NCT WISHが、新曲『BOY MEETS GIRL』を先行公開し、世界中のファンから熱い反響を得ている。

6月22日午前0時、NCT WISHは各種音楽配信サイトを通じて、日本新シングル『YO-I-DON!/BOY MEETS GIRL』のダブルタイトル曲のひとつである『BOY MEETS GIRL』をリリースした。また、公式ユーチューブを通じてMVも同時公開された。

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新曲『BOY MEETS GIRL』は、1994年にリリースされた日本の人気グループTRFの大ヒット曲をNCT WISHならではの爽やかで明るいカラーで再解釈したリメイク曲だ。原曲特有の温かくどこか切ない雰囲気に、エネルギッシュなシンセベースやハウスドラム、繊細なピアノの旋律を調和させた。また、新たに加えられたラップパートが楽曲にフレッシュな魅力を添えている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

音源とともに公開されたMVは、メンバーたちが一緒に過ごす大切な瞬間を、まるで夏休みの思い出を記録したかのような感覚的な映像美で描かれている。映像の随所に散りばめられた可愛らしいアニメーション効果と、NCT WISHならではの明るくポジティブなエネルギーが融合し、見る人に爽やかなときめきと癒やしを届けている。

なお、NCT WISHの日本新シングル『YO-I-DON!/BOY MEETS GIRL』は、7月15日に日本で正式発売される予定だ。

発売に先立ち、7月13日午前0時にはもうひとつのダブルタイトル曲『YO-I-DON!』の音源とMVが先行公開され、カムバックへの期待をさらに高める見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

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