「日本で爆笑される」自虐が話題の韓国女優、親友の店でチキンを堪能　飾らない近況にほっこり | RBB TODAY

女優のオ・ナラが、気取らない日常を公開した。

オ・ナラは6月21日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】オ・ナラが「日本で爆笑」される理由

「仲の良い後輩が営む店だから、自分の家みたいに居心地がいい。ここのチキン、本当に揚げるのが上手だね～。襄陽（ヤンヤン）に行ったらここは必須コース」とコメントを添え、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、江原道・襄陽の飲食店を訪れたオ・ナラの姿が収められている。

白のレーストップスにバケットハットを合わせたラフな装いで、リラックスした表情を見せているオ・ナラ。ドリンクをグラスに注いだり、座ってくつろいだりする様子からは、親しい知人が営む店ならではの居心地の良さが伝わってくる。

なかでも目を引くのは、最後に公開された大きなフライドチキン。オ・ナラも思わず絶賛した一品は、見ているだけで食欲をそそる。

（写真＝オ・ナラInstagram）

オ・ナラといえば、ドラマやバラエティ番組で活躍する韓国を代表する実力派女優の一人。過去には、劇団四季のメンバーとして3年間日本で生活していた際、「私の名前は日本語で“おなら”という意味なので、自己紹介するたびに爆笑された」と語り、話題を集めたこともある。

そんなオ・ナラの飾らない近況に、ファンからは温かい反応が寄せられている。

■【写真】「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評

■【写真】オ・ナラは“迷惑客”？

■同姓同名が多い韓国でスターたちが取れる唯一の「不完全な」対策