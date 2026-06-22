広瀬すず、28歳のバースデーを「わーい28さーい」と報告！ | RBB TODAY

俳優の広瀬すずが19日、インスタグラムを更新。28歳の誕生日を迎えたことを報告した。
広瀬は黒い背景に28と書いた画像をアップ。「わーい28さーい楽しい一年になりますように。たくさんのお祝いをありがとうございまーす！」と誕生日を迎えたことを報告。ロウソクが載ったイチゴタルトのホールケーキを持った広瀬が、カメラに向かって嬉しそうにほほ笑むショットも公開されている。
この投稿にファンからは「誕生日おめでとうございます」というお祝いのコメントが2千件以上と大きな反響を呼んでいる。また飯豊まりえや清水美依紗など、親交のある芸能人からも祝福コメントが寄せられていた。
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