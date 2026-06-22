 広瀬すず、28歳のバースデーを「わーい28さーい」と報告！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

広瀬すず、28歳のバースデーを「わーい28さーい」と報告！

エンタメ ブログ
注目記事
広瀬すず【写真：竹内みちまろ】
  • 広瀬すず【写真：竹内みちまろ】

　俳優の広瀬すずが19日、インスタグラムを更新。28歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　広瀬は黒い背景に28と書いた画像をアップ。「わーい28さーい楽しい一年になりますように。たくさんのお祝いをありがとうございまーす！」と誕生日を迎えたことを報告。ロウソクが載ったイチゴタルトのホールケーキを持った広瀬が、カメラに向かって嬉しそうにほほ笑むショットも公開されている。

　この投稿にファンからは「誕生日おめでとうございます」というお祝いのコメントが2千件以上と大きな反響を呼んでいる。また飯豊まりえや清水美依紗など、親交のある芸能人からも祝福コメントが寄せられていた。

※広瀬すずが28歳の誕生日を迎えたことを報告する投稿


広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレスで優雅に「カンヌ」へ！ | RBB TODAY
画像
俳優の広瀬すずが15日、フランスで開催中の「第78回カンヌ国際映画祭」に出席した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/16/229946.html続きを読む »

広瀬すず、姉・アリスの31歳誕生日報告に反応「おめ。ぱちぱち。」 | RBB TODAY
画像
広瀬すずが姉・アリスの31歳誕生日をゆるく祝福し、愛情を伝えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/11/240846.html続きを読む »

広瀬すず　１０周年記念写真集　レジャー・トレジャー
￥3,465
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ゆきてかへらぬ

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top