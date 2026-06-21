糖尿病と高血圧の合併症で…韓国お笑い界の伝説、この世を去って13年 大統領賞受賞の経歴も | RBB TODAY

韓国のお笑いの伝説、コメディアンのナム・チョルさんがこの世を去ってからすでに13年が経った。

去る2013年6月21日、ナム・チョルさんは持病の糖尿病と高血圧の合併症による腎不全でこの世を去った。享年79歳。

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彼は、健康状態が急激に悪化して入院後、1カ月で家族の元を去り、韓国放送コメディアン協会は、「ナム・チョルさんが21日午前にこの世を去った。葬儀場はソウル松坡（ソンパ）区の峨山（アサン）病院葬儀場に設けられた。出棺は23日に行われた」と明かした。

ナム・チョルさんはナム・ソンナムさんとコンビを組み、韓国お笑い界の大御所とされる人物だった。1972年にTBCのコメディアンとしてデビューし、さまざまな番組に出演して愉快な姿を届けた。

左からナム・チョルさん、ナム・ソンナムさん

なお、ナム・チョルさんは韓国のお笑いに貢献した功績により、2000年に「第7回大韓民国芸能芸術賞」文化観光部長官賞、2011年に「第2回大韓民国大衆文化芸術賞」大統領賞を受賞し、お笑いの社会的価値を認められた。

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