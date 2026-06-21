「一緒にいるとき最も自然で気楽」gugudan出身ソイ、8月に弁護士と結婚へ！2SHOTも公開 | RBB TODAY

ガールズグループgugudan出身の女優ソイが、8月に結婚する。

去る6月20日、ソイは自身のSNSに「いつの間にか一気に近づいた夏の始まりに、皆さんにときめくニュースを伝えようと思う」と綴った。

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続けて、「私の人生を一層意味深くしてくれた人と、一生をともにする約束をすることになった」と、弁護士の婚約者をタグ付けし、結婚のニュースを伝えた。

彼女は、「彼とともにする瞬間、いつの間にか絶え間なく笑っている自分の姿を発見した」として、「一緒にいるときが最も自然で気楽な姿になるということにも気づいた」と結婚を決めた理由を付け加えた。

（写真＝ソイInstagram）

加えて、「来る8月、私たちは夫婦という名で新たな出発を控えている」として、「これから迎えるすべての瞬間、お互いにとって最も心強い人になる」と決意も伝えた。

なお、I.O.Iのキム・セジョン、カン・ミナも所属したgugudanは2016年6月にデビューし、2020年12月まで約4年の短い活動中も人気を博した。ソイはグループ解散後、女優に転向したが、主にインフルエンサーとしてファンと交流した。

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