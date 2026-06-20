一般男性との電撃結婚で話題の韓国女優、“約900万円の愛車”を初公開！「100％好みではない」 | RBB TODAY

女優のムン・チェウォンが結婚を控える中、自身の愛車を初公開した。

6月18日、ムン・チェウォンの公式YouTubeチャンネルには、「YouTube界になかった不思議なドライブに招待します」というタイトルの動画が公開された。

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この日、自ら運転して江南（カンナム）の人気グルメ店を紹介したムン・チェウォンは、「今日は私の愛車を初公開する日です」と話し、白い車を披露して注目を集めた。

公開された車は、新車価格がおよそ8610万ウォン（約900万円）のメルセデス・ベンツだという。

（画像＝ムン・チェウォンYouTubeチャンネル）

しかし、ムン・チェウォンはこの車について、「100％自分の好みというわけではありません。運転に自信がなかったので、幅の狭い車、とにかくコンパクトな車を買おうと思っていました」と説明。2ドアモデルを選んだ意外な理由を明かした。

さらに、「何年もペーパードライバーでしたが、再び運転を始めてから6年ほどになります。最近は実家にもよく行きますし、頻繁に運転しているので、以前より運転は上達しました」と語った。

車内やトランクも公開

動画では、車内やトランクの様子も公開された。

ムン・チェウォンは、「内装オプションもほとんどお任せでした。特に何も選ばなかったと思います」と話し、ガソリンスタンドでもらったティッシュや日傘、履き替え用の靴など、飾らない私物を紹介した。

また、トランクにはいつもレジャーシートを積んでいることも明かした。

（画像＝ムン・チェウォンYouTubeチャンネル）

当初は制作スタッフが同乗する予定だったが、事故を心配した所属事務所の反対により、最終的には一人でドライブしながら自問自答するスタイルで撮影を行ったという裏話も披露した。

なお、ムン・チェウォンは最近、交際報道なしで一般男性との結婚を電撃発表した。併せて自身のSNSを通じて純白のウエディングフォトを公開し、大きな話題を集めた。

特に、写真で着用していたフランスのハイジュエリーブランドの婚約指輪は、販売価格がおよそ1200万ウォン（約130万円）に達する高級品として知られ、注目を集めている。

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れ！サバ』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。

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