FUNKY MONKEY BΛBYʼS、地元八王子で撮影の最新アーティスト写真を公開　8月発売「夏子」はアニメ主題歌に | RBB TODAY

デビュー20周年を迎えたFUNKY MONKEY BΛBYʼSが、2026年8月5日にリリースするニューシングル「夏子」の発売を前に、最新アーティスト写真を公開した。

今回のアーティスト写真のロケ地として選ばれたのは、メンバーの地元・東京都八王子市を走る「国道20号線」。かつて夢を追いかけたこの道で撮影されたビジュアルは、当時の原風景と現在のFUNKY MONKEY BΛBYʼSが交差する、20周年に相応しいエモーショナルな一枚となっている。

また、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、東京ガーデンシアターにて、同期デビューのアーティスト・いきものがかりとのツーマンライブ「FUNKY MONKEY BΛBYʼS × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」が開催される。

会場のCD販売ブースで対象商品を購入すると、FUNKY MONKEY BΛBYʼSといきものがかりのキービジュアルを使用した会場限定ポストカードがプレゼントされる。さらに、ニューシングル「夏子」を予約購入した場合には、今回公開された最新アーティスト写真を使用したポストカードが別途プレゼントされるとのことで、ファン必見の限定特典だ。

ニューシングル「夏子」は、2026年7月6日（月）よりTOKYO MX・BS11・MBS・AT-Xにて順次放送開始となるTVアニメ『ぐらんぶる』Season3のオープニング主題歌を担当。楽曲は夏らしくトロピカルなサウンドと、ファンモンらしい等身大で真っ直ぐなリリックが特徴で、青春の一幕を感じさせる仕上がっている。

CDは通常盤、初回限定盤CD+Blu-rayFC、限定盤CD+2Blu-ray3形態で発売。全形態共通で全3曲が収録され、スペシャルトラックとしてFUNKY MONKEY BΛBYʼS × いきものがかりによる「奇跡じゃない」も収録されている。

さらに、年末2026年12月5日（土）にはTOYOTA ARENA TOKYOにて不定期開催イベント「WE ARE FUNKY MONKEY BΛBYʼS -20th finale-」の開催も決定しており、20周年イヤーを全力で駆け抜けるFUNKY MONKEY BΛBYʼSの今後の活動に注目が集まっている。