山口智子、夫・唐沢寿明とは「真逆だからうまくいく」　独立後の夫婦関係と仕事観を明かす | RBB TODAY

俳優の山口智子が『人生最高レストラン』に出演し、夫の唐沢寿明との関係について語った。

今年1月に夫婦で独立し、新たな一歩を踏み出した2人。山口は「性格が真逆だなと感じることがある」と明かし、会社の今後についても「どうしていこうという話し合いはしていない」と意外な一面を告白。それでもうまくやれている理由について、「考え方も行動も正反対だからこそ、バランスが取れている」からとのこと。

その違いは日常生活にも表れているという。朝起きた山口が「さあ、窓を開けよう！」と部屋の窓を開ける一方、後から起きてきた唐沢は「アレルギー物質、入ってくるじゃん」と言いながら、開けられた窓を次々と閉めてしまうのだそう。何気ない朝のひとコマにも、2人の対照的な性格がにじみ出ていた。

一方で、それぞれの得意分野ははっきり分かれているという。山口は戦略的な部分を担い、唐沢はパソコン作業など事務的な業務が得意なのだそう。「真逆だからうまくやっていけている」と語り、その関係性はビジネスだけでなく夫婦生活にも共通していると説明した。

また、同番組では東京・中目黒にある夫婦で通う絶品スペイン料理店「バル ポルティージョ 中目黒」も紹介。私生活の細かなこだわりは違っても、おいしいものを一緒に楽しむ時間は驚くほど気が合うそうで、長年連れ添ってきた2人ならではの絶妙なパートナーシップがうかがえた。