 山口智子、夫・唐沢寿明とは「真逆だからうまくいく」　独立後の夫婦関係と仕事観を明かす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ その他 記事

山口智子、夫・唐沢寿明とは「真逆だからうまくいく」　独立後の夫婦関係と仕事観を明かす

ライフ その他
注目記事
山口智子【写真：竹内みちまろ】
  • 山口智子【写真：竹内みちまろ】

　俳優の山口智子が『人生最高レストラン』に出演し、夫の唐沢寿明との関係について語った。

　今年1月に夫婦で独立し、新たな一歩を踏み出した2人。山口は「性格が真逆だなと感じることがある」と明かし、会社の今後についても「どうしていこうという話し合いはしていない」と意外な一面を告白。それでもうまくやれている理由について、「考え方も行動も正反対だからこそ、バランスが取れている」からとのこと。

　その違いは日常生活にも表れているという。朝起きた山口が「さあ、窓を開けよう！」と部屋の窓を開ける一方、後から起きてきた唐沢は「アレルギー物質、入ってくるじゃん」と言いながら、開けられた窓を次々と閉めてしまうのだそう。何気ない朝のひとコマにも、2人の対照的な性格がにじみ出ていた。

　一方で、それぞれの得意分野ははっきり分かれているという。山口は戦略的な部分を担い、唐沢はパソコン作業など事務的な業務が得意なのだそう。「真逆だからうまくやっていけている」と語り、その関係性はビジネスだけでなく夫婦生活にも共通していると説明した。

　また、同番組では東京・中目黒にある夫婦で通う絶品スペイン料理店「バル ポルティージョ 中目黒」も紹介。私生活の細かなこだわりは違っても、おいしいものを一緒に楽しむ時間は驚くほど気が合うそうで、長年連れ添ってきた2人ならではの絶妙なパートナーシップがうかがえた。


夫婦・カップルのためのアサーション
￥1,940
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
夫は、妻は、わかってない。　夫婦リカバリーの作法 (SYNCHRONOUS BOOKS)
￥1,188
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

起業の科学
￥2,277
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

山口智子、結婚30年を迎えた夫・唐沢寿明との“理想の夫婦像”を語る！『日曜日の初耳学』 | RBB TODAY
画像
山口智子は「ロンバケ」後8年間の活動休止理由や世界巡りの旅、夫婦の絆について語る。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/16/242410.html続きを読む »

山口智子が『A-Studio+』に初登場！結婚30年の唐沢寿明との夫婦の絆や、玉森裕太との共演秘話も！ | RBB TODAY
画像
山口智子がA-Studio+に初登場し、俳優デビューの秘話や社会現象となったドラマ『ロングバケーション』を振り返る。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/08/247559.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top