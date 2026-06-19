LNGSHOT、「第2回NBA Rising Stars Invitational」にヘッドラインパフォーマーとして出演決定！ | RBB TODAY

LNGSHOT（ロングショット）が世界で活躍を続ける。

The National Basketball Association（NBA）は、K-POP ボーイズグループLNGSHOT（MORE VISIONが初めて発表したグループ）が、第2回「NBA Rising Stars Invitational」にヘッドラインパフォーマーとして出演することを発表した。

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「NBA Rising Stars Invitational」は、アジア太平洋地域各国から男子・女子チームが参加する、NBAが主催する高校生向けバスケットボールトーナメント。今年は6月23日から6月28日まで、シンガポール・カラン地区のOCBC Arenaにて開催される。

このコラボレーションの一環として、LNGSHOTはイベント最終日に登場し、参加者との交流をはじめ、NBA Rising Stars Invitationalのオフィシャル・コミュニティ・パートナーであるKarim Family Foundationが提供するコミュニティ支援活動への参加、さらにライブパフォーマンスを披露する予定だ。

（写真提供＝MORE VISION）LNGSHOT

LNGSHOTコメント

「NBA Rising Stars Invitationalの一員となり、地域各地から集まる若いアスリートやファンの皆さんと交流できることをとても楽しみにしています。LNGSHOTというグループのコンセプトは、常に“自分自身のチャンスに挑戦すること（taking your shot）”、自分を信じること、そして周囲の期待を超えて前進することです。それは、この大会で競い合うアスリートたちに通じるものがあり、私たちが日々音楽を通じて届けようとしているメッセージでもあります。シンガポールでファンや選手の皆さんにお会いし、自信と自分らしさを持って自分自身の道を切り開いている世代を一緒に祝えることを楽しみにしています」

NBAアジア 成⻑・イノベーション担当 シニアバイスプレジデント エド・ウィンクル コメント

「LNGSHOTをNBA Rising Stars Invitationalに迎えることは、NBAとK-POPのつながりがさらに深まっていることを示しています。両者には、エネルギー、真の自分らしさ、そして文化を越えて人々を鼓舞し、つなげる力という共通点があります。LNGSHOTとともに、バスケットボールと音楽の力で、今月シンガポールで開催されるNBA Rising Stars Invitationalに参加するアスリートやファンの皆さんへ、忘れられない体験を届けていきます」

（写真提供＝MORE VISION）LNGSHOT

NBA Rising Stars Invitationalは、Sport SingaporeおよびSingapore Tourism Boardとの協力のもと開催され、NBAシンガポールのイベント運営機関によって実施される。今年のNBA Rising Stars Invitationalには、18歳以下の男子12チーム、女子12チームが参加予定。各チームは総当たり戦（ラウンドロビン方式）で競い、その後、シングルエリミネーション方式（勝ち抜き戦）の準決勝・決勝へと進む。

また、2026 NBA Rising Stars Invitationalの追加チケットがNBA.com/RSI-Ticketingにて販売開始されている。チケットは、大会ステージごとの開会式（6月23日）、予選リーグ（6月23日～25日）、準決勝（6月26日）、そして決勝（6月28日）それぞれで個別購入することが可能だ。すべての試合は、ユーチューブ（@NBARisingStarsInvitational）および各地域のメディアパートナーを通じてライブ配信される。

2026 NBA Rising Stars Invitationalは、Sport Singapore、the Singapore Tourism Board、KarimFamily Foundation、ソフトバンク株式会社、Wilsonのサポートを受けて開催される。イベントに関する最新ニュースやアップデートについては、NBARisingStarsInvitational.comで確認でき、NBA RisingStars Invitationalのインスタグラムとユーチューブをチェックして欲しい。

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