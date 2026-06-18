円谷プロ、「退職者続出」の「週刊文春」報道に反論「事実誤認も含まれております」 | RBB TODAY

株式会社円谷プロダクションが18日に公式サイト上で、「退職者が続出している」という一部報道を否定した。

発端となったのは、17日の「週刊文春 電子版」の報道。今年に入り円谷プロから39名の正社員が出たほか、13名がグループ会社に出向または転籍するため、全社員の4分の1近くが円谷プロからいなくなるといった内容になっていた。

これに対し、円谷プロは公式サイトに「一部報道に関する当社の見解について」というリリースを公開。

その中で、「現在、一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社の公式発表に基づくものではなく、独自の解釈や事実誤認も含まれております」と否定した。

また「なお、本件に関する個別の取材や質問状に対しましては、一貫して回答を差し控えさせていただいております」とし、「当社は法令遵守を事業運営の基本方針としており、すべての従業員が安心できる適切な労務環境の維持、および健全な組織運営の徹底に日々取り組んでおります」とコメント。

最後には、「ファンの皆様、お取引先様、ならびに関係各位におかれましては、多大なるご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます」と呼びかけた。

※円谷プロ、「退職者続出」報道否定

