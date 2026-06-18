全国のブルワリーや海外ビールが集合！東京・町田シバヒロで「大江戸ビール祭り2026夏」7月29日より開催 | RBB TODAY

大江戸ビール祭り実行委員会は、7月29日から8月11日まで、東京・町田シバヒロにて「大江戸ビール祭り2026夏」を開催する。

町田シバヒロで「大江戸ビール祭り2026夏」開催！

同イベントは、全国のブルワリーや海外ビール、ビールに合うフードが集まるクラフトビールイベント。会場となる町田シバヒロは、芝生が広がる開放的な空間で、町田駅から徒歩圏内ながら、青空の下でゆったりと過ごせるロケーションが特徴となっている。前回の2025年夏開催では、約3万4,000人が来場した。

町田シバヒロで「大江戸ビール祭り2026夏」開催！

会場には、網走ビール、ISHINOMAKI HOP WORKS、遠野麦酒ZUMONA、YOKOHAMA BEER、ISEKADO、BUSO BREWERY、ERDINGER、シュヴァルツブロイなど、全国各地のブルワリーや海外ビールが出店予定。各ブルワリーが持ち込む季節限定ビールや、本イベント初出しの限定ビールも登場する見込みだ。

町田シバヒロで「大江戸ビール祭り2026夏」開催！

また、ビール初心者でも楽しめるよう、各ブースではスタッフが好みに合わせたビール選びをサポート。少量ずつ複数のビールを楽しめる飲み比べセットも用意される。会場内には大型の客席テントも設置され、夏の日差しや急な雨にも対応する。

開催期間は、シーズン1が7月29日から8月2日まで、シーズン2が8月7日から8月11日まで。開催時間は平日16時から21時、土日は12時から21時、8月10日は12時から21時まで。各シーズン最終日は20時終了となる。会場は町田シバヒロで、入場無料。8月3日から6日は転換日のため開催なし。