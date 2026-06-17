スターバックス、桃づくしの新商品発売！フラペ、ソーダ、ティーの3種が24日より登場 | RBB TODAY

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スターバックス、桃づくしの新商品発売！フラペ、ソーダ、ティーの3種が24日より登場

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とろけるご褒美、シュワッと爽快、ごろっと満足、3種のビバレッジが2026年6月24日(水)より登場
  • とろけるご褒美、シュワッと爽快、ごろっと満足、3種のビバレッジが2026年6月24日(水)より登場
  • とろけるピーチの果実とミルクが織りなす『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』
  • とろけるピーチの果実とミルクが織りなす『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』
  • ごろっと入ったピーチ果肉のジューシーな味わいを存分に楽しめる大人のティービバレッジ『クラフト ジューシー ピーチ ティー』
  • 白桃の果実感を堪能する『白桃&アールグレイタルト』も同日発売！

　スターバックス コーヒー ジャパンは、桃を使用した3種のビバレッジを24日より全国のスターバックス店舗で発売する。

　今回登場するのは、「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の3商品。食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで、夏らしい桃の味わいを楽しめる。

　「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」は、とろけるピーチ果肉にピーチミルクを合わせた一杯。ボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーでなめらかな質感ながら、重たくなりすぎないすっきりとした後味に仕上げた。価格はTallサイズのみで、テイクアウト707円、店内利用720円。

とろけるピーチの果実とミルクが織りなす『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』

　「チラックス ソーダ ピーチ」は、ピーチ果肉ソースとソーダに、スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたビバレッジ。シュワッと弾ける炭酸とジューシーなピーチの甘みが重なり、リフレッシュ感のある味わいが楽しめる。価格はテイクアウトTall 579円、Grande 624円、Venti 668円、店内利用Tall 590円、Grande 635円、Venti 680円。

とろけるピーチの果実とミルクが織りなす『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』

　「クラフト ジューシー ピーチ ティー」は、ピーチシロップにブラックティーを合わせ、ごろごろとしたピーチ果肉を加えたティービバレッジ。3種の中で最も多くピーチ果肉を使用しており、すっきりとした飲み心地と果実感を楽しめる。価格はテイクアウトTall 618円、Grande 663円、Venti 707円、店内利用Tall 630円、Grande 675円、Venti 720円。

ごろっと入ったピーチ果肉のジューシーな味わいを存分に楽しめる大人のティービバレッジ『クラフト ジューシー ピーチ ティー』

　また同日より、白桃とアールグレイを組み合わせた「白桃&アールグレイタルト」も発売。大きめと小さめにカットした白桃を重ね、アールグレイを使った香り豊かなムースと合わせた。価格はテイクアウト570円、店内利用580円。

白桃の果実感を堪能する『白桃&アールグレイタルト』も同日発売！

　販売期間は6月24日からで、一時的な欠品や早期販売終了の可能性がある。なお、スターバックス リワード会員を対象に、6月22日から23日まで「クラフト ジューシー ピーチ ティー」Tallサイズの先行販売も実施される。


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