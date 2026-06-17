木村拓哉が「セロリ」をカバー！山崎まさよしデビュー30周年記念第2弾 | RBB TODAY

山崎まさよしのデビュー30周年を記念したスペシャル企画の第2弾として、木村拓哉が代表曲「セロリ」をカバーすることが決定した。楽曲は2026年6月17日（水）0:00より各音楽配信サービスにて配信リリースされる。

同企画は、今年1月に配信されたDISH//による「One more time, One more chance」のカバーに続く、30周年記念プロジェクトの第2弾。発表前には「山崎まさよしと親交のあるアーティストによるトリビュート楽曲が配信される」とのみアナウンスされており、参加アーティストの正体に大きな注目が集まっていた。

今回カバーされる「セロリ」は、山崎まさよしが1996年に3rdシングルとして発表した代表曲。世代を超えて愛され続ける名曲として広く親しまれており、今年はオリジナルリリースから30周年という節目の年にも当たる。今回の企画は山崎サイドからの提案をきっかけに実現した。

木村拓哉による新たな「セロリ」は、原曲へのリスペクトを込めながらも、大人ならではの遊び心を纏ったアレンジで表現されている。さらに今作には山崎まさよし自身も参加し、コーラス、ハーモニカ、そしてラップで共演を果たしており、世代を超えたアーティスト同士の信頼関係が生んだ特別なコラボレーション作品となっている。

山崎まさよしはコメントの中で「最初のチャイムでノスタルジックに始まっていきなり泥臭いハーモニカとの融合が面白い」「木村さんのフェイク歌い回しもかっこよくて大人も子供も楽しめるトラックになった」と述べ、「まさにセロリ2026バージョン」と表現した。

なお、木村拓哉と山崎まさよしは、2019年5月に開催された「忌野清志郎 ロックン・ロール・ショー 日比谷野外大音楽堂」にてステージ共演を果たしており、両者の縁は以前から続いている。

木村拓哉は「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」と題したライブツアーも予定しており、2026年9月から11月にかけて国内外の会場で公演を行う予定。兵庫・GLION ARENA KOBEを皮切りに、韓国・ソウルのINSPIRE ARENA、台北・Taipei Music Centerなど海外公演も含む大規模なツアーでも披露されるのか。