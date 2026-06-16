NiziUがMTV「ARTIST OF THE MONTH」に決定！初のベストアルバム記念で独占特番放送 | RBB TODAY

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NiziUがMTV「ARTIST OF THE MONTH」に決定！初のベストアルバム記念で独占特番放送

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撮影：田中聖太郎写真事務所
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  • NiziUがMTV「ARTIST OF THE MONTH」に決定！初のベストアルバム記念で独占特番放送

　世界最大級の音楽＆エンターテインメントチャンネル「MTV」は、NiziUが2026年7月度の「ARTIST OF THE MONTH」に決定したことを発表した。

　「ARTIST OF THE MONTH」は、国内外で注目を集めるアーティスト1組を毎月フィーチャーするマンスリー企画である。ミュージックビデオのヘビープレイや特別番組などを通じて、アーティストの魅力を多角的に発信している。

　NiziUは2020年にオーディション番組「Nizi Project」で社会現象を巻き起こし、コロナ禍においても"多幸感"あふれるエネルギーで多くの人々に笑顔と幸せを届けてきた。活動6年目を迎えた現在も進化を続ける彼女たちは、その歩みを凝縮した初のベストアルバム『Portfolio』を7月1日にリリース。

　同企画ではこれを記念し、MTV独占インタビュー特番をはじめとする特別編成を約1ヶ月にわたって展開する。

撮影：田中聖太郎写真事務所

　特別番組「NiziU Special -Portfolio-」は、深みのあるグリーンを基調にゴールドのアンティーク調フレームや電飾を配したクラシカルかつ幻想的なセットで収録。メンバーへのインタビューでは、ベストアルバム収録曲を中心に楽曲への思いやリリース当時のエピソード、ミュージックビデオ撮影時の裏話など、デビューから現在に至るまでの軌跡を公開。初回放送は7月15日（水）20:00～21:00を予定している。

　また、関連番組「NiziU Video & Live Special」では、「MTV VMAJ」出演時の映像を含むミュージックビデオや厳選ライブ映像も方向。初回は7月2日（木）20:00～21:30。

　メンバーのMAKOさんは「6年目を迎えるこのタイミングでベストアルバムを出すことができたのは、日々応援してくださる皆さんのおかげです。今回のベストアルバムで私たちのデビュー当時を振り返ってもらいながら、一緒に歴史を辿っていけたらいいなと思っています」とコメントしている。

撮影：田中聖太郎写真事務所

　さらに、番組放送を記念したプレゼントキャンペーンもX（旧Twitter）にて実施されます。MTV Japan X（@MTV_JAPAN）をフォローし、番組の感想をコメントしてリポストした方の中から、メンバー直筆サイン入りMTVトートバッグが抽選で3名にプレゼントされる。


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