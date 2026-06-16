TWICE・ジョンヨン、さらにスリムに！“深夜ランニング”姿が話題　引き締まったボディライン披露 | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが、さらに健康的になった近況を公開した。

6月16日、ジョンヨンは個人インスタグラムのストーリーを更新。ランニング中に撮影した写真を公開した。

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写真の中のジョンヨンは、黒のランニングウェア姿で川沿いの遊歩道に立っている。頭にはヘアバンドを巻き、保護メガネやランニングベルトまで着用した本格的なスタイルが注目を集めた。体にフィットしたランニングウェアが、引き締まったシルエットと鍛えられたボディラインを際立たせ、健康的な魅力とシャープなビジュアルでファンを魅了した。

気温24度と表示された写真からは、日付が変わった時間帯にもかかわらず運動に励む姿がうかがえ、日頃からの徹底した自己管理ぶりを感じさせる。

ジョンヨンの近況は、ファンにとってより一層うれしい知らせとなった。彼女は過去に健康上の理由で活動を一時中断したことがあり、その後は十分な休養と治療を経てコンディション回復に専念してきた。最近ではTWICEの活動にも安定して参加し、変わらぬ明るいエネルギーを見せている。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

なお、ジョンヨンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

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