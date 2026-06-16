堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』、第2シーズン初の新キャスト2名が発表！ | RBB TODAY

堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS）の第２シーズンが7月26日から2クール連続で放送される。この度、第2シーズンから登場する新たな出演者として、実力派女優の宮下今日子と、タイで活躍しニックネームのOHM（オーム）でも知られる俳優・アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決定した。

第2シーズンで新キャストを発表するのは今回で初となる。宮下は1998年より演劇活動を開始し、同年にNODA・MAP「ローリングストーン」で初舞台を踏んだ。クラシックバレエで培った身体性を武器に、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演。映画・ドラマ・モデルと多岐にわたって活躍し、長身で際立つスタイルとノーブルな美貌を持つ実力派だ。

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一方、日本の映画やドラマには今作が初出演となるOHMは、2016年に俳優デビュー。2022年にタイで大ヒットしたBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ、高い評価を獲得した。

今回発表された2人の役柄や役名は明かされていないが、主人公・乃木憂助（堺雅人）にとって大きな影響を与える存在となる。敵なのか味方なのか…？正義か悪か…？新たな顔ぶれを加えて第2シーズンがどのような展開を見せるのか、注目が集まる。