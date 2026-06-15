「もう20代じゃないよ」ステージを飛び降りたら…笑えるけど切ない韓国人気バンドのボーカル | RBB TODAY

バンドFTISLANDのボーカル、イ・ホンギがステージから飛び降りた後、足の痛みを訴えて倒れた。

去る6月14日、イ・ホンギは自身のSNSに「絶対に裸足でステージの下に飛び降りないこと！！！めっちゃ痛い！！！」という文章とともに動画を投稿した。

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同動画は、6月13日にマカオで開催されたFTISLANDのツアー公演「2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’ in MACAU」で撮影されたものだ。

動画では、「ステージから落ちる直前…」という字幕とともに、ファンの歓声を誘導するイ・ホンギの姿が捉えられた。彼はその後、最高潮に達した熱気を楽しもうとステージの下に飛び降りたが、着地と同時に倒れた。

床に完全に大の字になった彼は、苦痛に満ちた表情で足を掴んだまま、もがいた。これは裸足で地面に着地する過程で、足をつったものと見られる。そんな彼を見たメンバーたちは、驚いて駆け寄り、足をマッサージしてあげた。

（写真＝イ・ホンギInstagram）

しかし、イ・ホンギは足をつって横たわった状態でも“シャウティング”を続ける情熱をのぞかせた。その後、身体を起こすと、足を引きずりながらファンの前を通り過ぎ、歓声と笑いを誘った。

愉快な姿で状況を収拾したが、動画を見たファンからは心配の声が殺到した。あるファンは「ホンギさん、もうすぐ4…」として、“アラフォー”のイ・ホンギに年を考えるようにと、皮肉を言った。

（写真提供＝OSEN）イ・ホンギ

このほかにも、「膝と足首が壊れちゃうよ」「テンションアップも良いけど、無理はしないで」「20代ではありません。関節を守ってください（泣）」「そろそろ身体を労わらなければならないのに…」など、現実的なアドバイスだらけの“笑えるが悲しい”状況が続いた。

なお、FTISLANDはデビュー19周年を記念し、6月6～7日の韓国・ソウル公演を皮切りに、マカオ、台湾・台北、シンガポール、香港、マレーシア・クアラルンプール、タイ・バンコク、日本・名古屋、神戸、東京で「FaTe」ツアーを続けていく。

（記事提供＝OSEN）

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