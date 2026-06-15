中村橋之助、実は“アイドルオタク”だった！？妻・能條愛未のカレンダーを楽屋に飾っていた過去 | RBB TODAY

歌舞伎俳優の中村橋之助と妻で元乃木坂46の能條愛未が14日放送の「新婚さんいらっしゃい」（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演。橋之助が実はアイドルオタクだったことが明かされる一幕があった。

この日、番組のVTRで橋之助と親交のある歌舞伎俳優の中村米吉が出演。実は米吉が同番組に妻と出演した際には橋之助がVTR出演し、妻の前での知られざる素顔を暴露していた。

そのため、今回は米吉がVTR出演し橋之助の「意外な素顔」を明かすことに。そもそも米吉が橋之助と能條の交際を知ったのは週刊誌だったものの、「よくよく見たら、なんかこの子知ってるなと思って」と振り返った。

そのときに思い出したのが、報道より前に舞台で一緒だったときのこと。米吉によると、橋之助はカレンダーを楽屋に飾っていたという。

米吉は「彼はもともとアイドルオタクなんです」とあっさり暴露。そのため、「いまはこの子（が推し）なんだ」と思っていたものの、カレンダーには「くにちゃんへ」と、本名の「国生」から取ったニックネームが宛名として書かれていたという。

米吉が「なにこれ？」と聞くと、橋之助は「共演した子がくれたんですよ」と話していたそうだが、米吉は「カレンダーというものは表紙じゃ意味がないんです。（橋之助のカレンダーは）ずっと表紙なの！ だから今日が何日か分からないわけ、あの人の楽屋は」と訴えた。

また、「いまの奥様のカレンダーをずっと楽屋に飾っていたので、『ああ、真実はいつもひとつ』って感じですよね。僕は週刊誌を読んだ瞬間に」とドヤ顔をしていた。

この暴露に橋之助は「さすがおしゃべりモンスター」と苦笑いしていた。

