密着ウェアで開脚ポーズ…“世界で最も美しい顔”2位のクララ、圧巻ボディで魅了「すんごい」「わあ大胆」 | RBB TODAY

女優のクララが、しなやかなボディラインを披露した。

6月11日、クララは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】クララ、密着ウェアで“開脚ポーズ”

公開された写真には、ピラティスに励むクララの姿が収められている。器具の上で高難度のポーズを難なくこなし、圧巻の柔軟性を披露した。また、フィット感のあるトレーニングウェアを着こなし、引き締まったウエストと長い脚が際立つ抜群のプロポーションで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「すんごい」「脚が長すぎる」「努力の賜物」「本当に美しい」などのコメントが寄せられている。

なお、クララは昨年10月、2019年に結婚した在米韓国人の実業家サムエル・ファン氏との離婚を発表。2022年には約8億円の新居を構えたことでも話題となった。韓国の男女混成グループ「コリアナ」のメンバー、イ・スンギュの娘としても知られるクララは現在、韓国と中国を中心に活動している。

（写真＝クララInstagram）

◇クララ プロフィール

1985年1月15日生まれ。スイス出身の韓国系イギリス人で、国籍はイギリス。身長167cm。韓国でモデルとして活躍したあと、2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優に転身。以降、『お願い、キャプテン』（2012年）、『結婚の女神』（2013年）などに出演。アメリカのファッション誌『MODE』が選ぶ「世界で最も美しい女性100人」2014年版で2位にランクインしたことも。しかし事務所とのトラブルで、活動の拠点を中国に移すことに。2019年1月、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚。2025年8月に協議離婚した。

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