LE SSERAFIM、グローバル人気が加速！米Billboardメインアルバムチャートに2週連続チャートイン | RBB TODAY

LE SSERAFIMの勢いが止まらない。

6月9日に発表されたアメリカの音楽専門メディア・Billboardの最新チャート（6月13日付）によると、LE SSERAFIMの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で59位にランクインした。

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同作は前週に10位で初登場しており、これで2週連続のチャートインとなった。

また、タイトル曲『BOOMPALA』も好成績を収めている。同曲は、世界のオンラインストリーミングとデジタルダウンロードを集計した「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. U.S.」で、それぞれ109位、67位を記録した。

アルバムと楽曲の双方が好調ななか、LE SSERAFIMはアーティスト総合チャート「Artist 100」でも39位にランクインし、グローバルな人気を改めて証明した。

先立ってLE SSERAFIMは、第4世代K-POPガールズグループとして唯一、5作品連続で「Billboard 200」トップ10入りを果たすという快挙を達成している。

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ヨーロッパでの人気も際立っている。LE SSERAFIMは、Billboard Franceが発表した「2026年上半期にフランスで最も再生された女性アーティスト」で6位にランクイン。昨年には「2025年にフランスで最も再生されたK-POPグループ」に選ばれた。

メンバーたちは現在、2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を控えており、フランス・パリを含むヨーロッパ各都市での単独公演も予定されている。着実に活動の幅を広げるLE SSERAFIMのさらなる飛躍に期待が高まっている。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパの世界23都市・32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

日本公演は、大阪城ホール（7月25・26日）、Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で行われる。

さらに、LE SSERAFIMは日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」への初出演も決定。大阪（8月14日）と東京（8月16日）の両公演でメインステージに立つ。

また、6月11日（現地時間）には米ロサンゼルスで開催されるSnapchatの「Under The Ghost」イベントで特別ステージを披露し、翌12日には「iHeartRadio LIVE with LE SSERAFIM on TikTok LIVE」を通じてファンと交流する予定だ。

世界を舞台に活躍を続けるLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな注目が集まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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