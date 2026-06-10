イチローが持つアジア人記録まであと「10」、イ・ジョンフが韓国人メジャーリーガーの連続安打記録を更新 | RBB TODAY

イ・ジョンフが韓国人メジャーリーガーの連続試合安打記録を更新した。

サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフは6月10日（日本時間）、ワシントン・ナショナルズ戦に5番右翼で先発出場した。

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イ・ジョンフはこの試合、3回裏の第2打席で右前安打を放ち、17試合連続安打を達成した。

これにより、2013年にチュ・シンス（シンシナティ・レッズ）、2023年にキム・ハソン（サンディエゴ・パドレス）が記録した16試合連続安打を上回り、韓国人メジャーリーガー歴代最長記録の保持者となった。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンフ

この日の安打で今季77安打目に到達したイ・ジョンフは、メジャーリーグ全体の安打ランキングでも上位をキープ。打率も0.338まで上昇し、ナ・リーグ首位打者争いを繰り広げている。

なお、アジア出身メジャーリーガーの連続試合安打記録は、2009年にイチローが樹立した27試合連続安打となっている。現在17試合連続安打中のイ・ジョンフは、その大記録まであと10試合に迫っている。

好調を維持するイ・ジョンフが、韓国人選手の枠を超え、アジア球界の歴史に新たな1ページを刻めるか注目が集まる。

◇イ・ジョンフ プロフィール

1998年8月20日生まれ。愛知県名古屋市出身。身長185cm。サンフランシスコ・ジャイアンツ所属。父は1998～2001年に中日ドラゴンズに在籍したイ・ジョンボム（李鍾範）。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、同年の新人王を受賞。ゴールデングラブ賞（NPBのベストナインに相当）に2018～2022年の5年連続で選ばれており、2022年はシーズンMVPと打撃5冠（首位打者、最多安打、最多打点、最高長打率、最高出塁率）に輝いた。2023年WBCに出場し、同年12月13日にMLBのサンフランシスコ・ジャイアンツと6年総額1億1300万ドル（日本円＝約164億円）で契約した。愛称は「韓国のイチロー」。

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