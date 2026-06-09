「彼女は本当にいません！」俳優ビョン・ウソク、“恋人なし宣言”に関心集中 | RBB TODAY

俳優ビョン・ウソクが、自身の恋愛事情について明かした。

Netflixは最近、公式SNSを通じてNetflixバラエティ『ユ・ジェソクの集まれ!破天荒ハウス』の未公開映像を公開した。

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公開された映像には、第2シーズンのためにユ・ジェソクの民泊を訪れたイ・ヒョリとイ・サンスン夫妻の姿も収められている。

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

食事の準備をしている中、イ・ヒョリは番組スタッフらと恋愛トークを繰り広げた。イ・ヒョリがビョン・ウソクに「恋愛しているの？」と尋ねると、ビョン・ウソクは「僕もいません」と即答した。

するとチ・イェウンが「いても『いない』って言わなきゃいけないですよね」と冗談交じりに話し、イ・ヒョリは「そうなの？」と再び質問した。

（画像＝Netflix）

これに対しビョン・ウソクは、「でも本当にいません」と強調し、注目を集めた。

一方、女優のイ・ソンビンと公開恋愛中のイ・グァンスは、「僕はいます」と答えながらイ・ヒョリの反応をうかがった。しかし、イ・ヒョリはその言葉を聞き逃し、「まあ、恋愛したくなる年頃ではあるよね」と話した。するとイ・サンスンが「グァンスには聞かないの？ グァンスにも聞いてみてよ」と突っ込み、笑いを誘った。

イ・ヒョリは「だってグァンスにはソンビンがいるじゃない」とイ・ソンビンに言及。これに対しイ・グァンスは、「いるって3回くらい言ったんですけど」と少し拗ねた様子を見せ、笑いを誘った。

さらにイ・ヒョリは、「でもソンビンって本当にお酒が強いの？ ドラマだけの設定？ あのドラマ大好きなの」と興味を示した。イ・グァンスは「飲めないですよ」と答え、「姉さん（イ・ヒョリ）がドラマを面白く見ていると言ってくれたことを、ソンビンは1～2週間毎日のように話していました」と、イ・ヒョリとイ・ソンビンにまつわるエピソードを明かした。

（記事提供＝OSEN）

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

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