BTSのために公務員約1000がタダ働き？「HYBEの人材派遣会社か」“記念すべき日”のライブ控え批判噴出 | RBB TODAY

BTSの釜山公演を控えて批判が噴出している。

公務員の“強制動員論争”が勃発した。

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最近、会社員向け匿名コミュニティ「Blind」などの複数のオンラインコミュニティに、「BTSの公演に公務員が1000人も駆り出される、それもタダで」と題した告発文が掲載された。

公務員とみられる投稿主のA氏は、「釜山（プサン）市が主催する無料公演でもなく、HYBEが100％の利益を上げるために開催する高額な商業コンサートだ」と説明。続けて「主催者側が用意する本会場のスタッフ910人とは別に、警察や消防でもない釜山市役所の一般公務員が915人も動員されるのは、果たして筋が通っているのだろうか」と鋭く批判した。

「背任行為」

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

さらに、「HYBEが支払うべき安全管理の警備費用を、なぜ地方自治体の予算と公務員の労働力で穴埋めしようとするのか理解に苦しむ」とし、釜山市役所に向けて「HYBEの釜山支部の人材派遣会社にでもなったつもりか」と、自嘲気味に怒りをぶちまけている。

そのほか現職公務員たちからも抗議や証言が相次いでいる。釜山市の公務員だという人物は、あるメディアのインタビューに対し「私企業の営利目的事業に公務員が大量動員され、安全管理をさせられるという状況は、内部では到底納得がいかない」と語った。

また、「HYBEが負担すべきコストを、なぜ国民の税金と公務員の勤務時間を削ってまで支援しなければならないのか疑問だ」と強い不満も露わにしている。

コミュニティ内の他の公務員たちも、「これこそ典型的な背任行為だ」「受益者負担の原則が完全に崩壊している」と、HYBEと釜山市の姿勢を真っ向から批判している。

ただし、今回のインフラ的な大量動員が、HYBE側からの事前の協力要請によるものなのか、あるいは釜山市が自発的に配置を決めたものなのか、具体的な事実関係はまだ明らかになっていない。

背景にある“苦い前例”と高額チケット

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

今回の論争がここまで激化した背景には、今年3月にソウル・光化門（クァンファムン）広場で開催されたBTSの無料復帰公演の際の“学習効果”と、今回のコンサートの高額なチケット料金がある。

当時、政府はソウルに26万人が集まると予測し、1万人を超える公務員を現場の安全要員として動員していた。だが、実際の観客数は予測の半分にも満たず、「過剰な動員だった」との批判が起きていた。

さらに、今回の釜山公演のチケット価格は最高26万4000ウォン（約2万8000円）に達する、まぎれもない高額な商業公演である。

釜山市は今回の公演により、国内外から10万人以上が訪れると見込んでおり、公共交通機関の運行延長や空港入国マイルの拡大など、大大的な観光活性化策を推進中だ。しかし、身内の公務員たちを無理に動員したことで、外見ばかりを取り繕った「見かけ倒しの行政」という批判を免れるのは難しそうだ。

批判の的となっているBTSの釜山公演は、ワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN」の一環として、6月12・13日の2日間、釜山アジアド主競技場で開催される。特に13日はデビュー記念日当日でもあることから、世界中のファンの注目が集まっている。

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