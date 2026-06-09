「死んでしまったのかと」MAMAMOOが直面した命の危機…リーダーのソラが考えていた意外なこと | RBB TODAY

MAMAMOOが過去の交通事故を振り返った。

MAMAMOOは6月8日に公開されたシン・ドンヨプのYouTube動画に出演。

【画像】“公然わいせつ”MAMAMOOファサのダンス

「MAMAMOOが集まれば何だってできる」と題された動画でメンバーたちは、さまざまな裏話を披露している。

グループ内で最も面白いメンバーに選ばれたソラは、自身のMBTI（性格診断）が明確な「T（思考型）」であることに触れ、「メンバーからはロボットだと思われている」と切り出した。続いてトークは、過去の交通事故のエピソードへと移った。

ムンビョルは「私は自分が死んでしまったのかと思った」と振り返り、「エアーバッグの間に挟まってしまって、メンバーの姿が視界に入らなかった。だから、てっきり天国に来てしまったのかと（錯覚した）」と当時の恐怖を語った。事故直後, メンバーたちはショックのあまり言葉も出ないほどだったという。

（画像＝ユーチューブ）左からファサ、フィイン

しかし、そんな中でリーダーであるソラの反応は違っていた。ソラは「他の3人は感情豊かなF（感情型）気質なのですが、私は現実的なT。だから、車内でじっと座りながら真っ先に考えたのが、“もしイベントに行けなかったら、違約金が3倍になるけどどうしよう？”ということだった」と語った。

続けて「メンバーの無事を確認したあと、すぐに事務所に電話して状況を説明した」とし、「救急外来に行って検査を受け、問題がなければ、イベントの時間を遅らせてでも（ステージに）行くのが最善だと判断した」という。実際にMAMAMOOは診察を受けたあと、予定されていたイベントのステージをすべてこなしたと明かしている。

その後、番組の空気はMAMAMOOらしいユーモラスな流れへと一変。真面目に事故の話をしていた最中、ソラのパンツにカレーのシミがついていることが発覚したのだ。

メンバーたちは「私たちはソラ姉さんを見るだけで笑いが出てしまう。真面目な雰囲気が保てない」と口を揃え、ソラは「今日、たまたまカレーを食べたの」と言い訳し、スタジオは爆笑に包まれた。

（画像＝ユーチューブ）左からソラ、ムンビョル

また、ソラは「それでもリーダーだから、使命감と責任感はある。いつもグループの軸であれるよう努力している」と強調。しかし、メンバーからは「緊張して足を震わせているのを見たことがある」「今日だけでリーダーって言葉を何回言うの？」と愛あるイジりが飛んだ。

ムンビョルも「お姉さんがすごく努力してくれているのは本当。そのおかげでたくさん話し合えるようになった」と感謝しつつも、「でも、コンサートの時に（緊張する私の）メンタルを落ち着かせてくれたことは一度もない」と暴露し、さらなる笑いを誘った。これに対し、ソラは「実は私も一緒に緊張している」と認めながらも、「それでもリーダーシップは強いほうだ」と主張。すかさずメンバーから「お姉さん、お酒が回ってきたんじゃない？」と突っ込まれ、現場は大爆笑となった。

（記事提供＝OSEN）

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