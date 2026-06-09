本当に同じ人？ 「男主人公よりデカくて集中できない」と心ない反応にさらされた韓国女優、見違えるほどスリムに | RBB TODAY

女優キム・ミンハが、見違えるほどスリムになった近況で注目を集めている。

キム・ミンハは最近、自身のSNSに特にコメントを添えず、高級ブランドのイベント会場で撮影した写真を投稿した。

【写真】キム・ミンハ、“激やせ”した近況

写真のキム・ミンハは、エスニックな雰囲気の衣装を着用し、そばかすを強調したメイクをしていた。

特に視線を集めたのは、肩やウエストラインの変化だ。クロップド丈で、ひもをポイントにした衣装は、キム・ミンハの華奢な体型を際立たせていた。

キム・ミンハはデビュー当時から、従来の女優像とは異なる自然体の姿で、関心を集めてきた。絶えずダイエットをするのではなく、ふっくらした頬や顔のそばかすなども自然に見せており、むしろファンからは、それが魅力ポイントとして挙げられていた。

しかし、昨年11月に好評のうちに終了したドラマ『テプン商事』では、いわゆる華奢な体型のヒロインではないという理由から、一部ネットユーザーから悪質なコメントを浴びることもあった。

（写真提供＝OSEN）『テプン商事』当時のキム・ミンハ（右）

一部の視聴者からは「ヒロインがもう少し痩せてくれたらいいのに」「男性主人公カン・テプン（2PM・ジュノ）より体格が大きく見える」「2人のラブラインに集中できない」「ロマンスより職場の同僚としての友情で進んでも応援する」など、演技ではなく外見をあげつらう、一線を越えたコメントや悪質な書き込みも見られた。

そしてドラマ終了後、キム・ミンハの痩せた近況に注目が集まっている。

（写真＝キム・ミンハInstagram）

特に次回作『私たちの太陽を揺らそう』（原題）で、余命わずかな設定のキャラクターを演じると伝えられ、減量が役作りの一環なのかという推測も出ている。

なお、キム・ミンハは現在、ノ・サンヒョンとともにNetflix映画『ピョルジッ』（原題）を撮影中だ。

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