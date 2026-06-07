東方神起、ケンカで気まずい空気に？ユンホが明かした音楽番組でのチャンミンとの仲直りの裏話 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、音楽番組でチャンミンの誕生日を祝った理由を告白した。

去る6月6日、韓国で放送されたMBC『撮るなら何する？』では、ソウルに遊びに来た光州（クァンジュ）出身のユンホと全州（チョンジュ）出身のコメディアン、クァク・ボムが出演し、「田舎者たちの全盛期～銭の戦争」全羅道（チョルラド）編が組まれた。

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同日、タレントのハハは「今、起亜タイガース（韓国のプロ野球チーム）は何位だ？」と尋ねると、タレントのユ・ジェソクは「今うまくいっている。今日まで5連勝くらいした」と明かした。

これにハハは「おめでとう」と話すと、ユンホはこれを受けて「起亜タイガースおめでとう」と叫んだ。

モデルのチュ・ウジェは、「これを実際に聞くことになるとは」と驚き、15年前の音楽番組で「チャンミン、誕生日おめでとう」と叫んだ理由も明らかになった。

（写真提供＝OSEN）左からチャンミン、ユンホ

ユンホは、「実際にチャンミンの誕生日だった。2人で活動しているから、たまに気まずいときがある」として、「意見の対立が少しあったが、話すことができなかった。特別なイベントはないかと考え、『チャンミン、誕生日おめでとう』をやったのだ」と説明した。

（写真＝MBC）左からユンホ、ユ・ジェソク

チュ・ウジェは、「そのステージが終わって、仲直りできたのか」と尋ね、ユンホは「やはりあえて言葉にしなくても」と笑った。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

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