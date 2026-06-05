「オフ感たまらん」TXT・ヨンジュン、東京タワーバックに弾ける笑顔！“日本満喫SHOT”公開 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、日本で休日を満喫した。

ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムに「day off」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本を満喫！

公開された写真には、日本でリラックスした時間を過ごすヨンジュンの姿が収められている。東京タワーを背景に笑顔で両手を広げる姿や、新幹線の車内で移動中のひとときを過ごす様子など、自然体な魅力でファンをときめかせた。

フーディーにスウェットを合わせたラフなスタイリングながら、抜群のオーラと洗練されたビジュアルで、夜の東京の街並みの中でもひときわ存在感を放った。

投稿を見たファンからは「めっちゃカッコいい」「オフ感たまらん」「新幹線乗ってる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、6月16日・17日に福岡でスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を開催する予定だ。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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