NCT・ユウタ、日本の大物俳優とプレゼント交換!?　仲良しすぎる交流に反響「思わず声出た」「素敵な関係」 | RBB TODAY

NCTのメンバーで俳優としても活躍するユウタが、日本の大物俳優との仲睦まじい交流を公開した。

ユウタは6月5日、自身のインスタグラムを更新し、「またまた兄貴にお世話になってます」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ユウタ、日本の大物俳優とプレゼント交換!?

公開された写真には、俳優の小沢仁志と肩を並べて写真撮影をするユウタの姿が収められている。

「インスタントラーメン持って行ったらライダースいただきました」「大事に使います」というコメントから、ユウタは韓国の人気インスタント麺「チャパゲティ」をプレゼントしたとみられる。小沢も「チャパゲティ」を手に持ちながらポーズを決めており、2人の親しい関係がうかがえる。

また別の写真では、ユウタが小沢からプレゼントされたとみられるライダースジャケットを着用した姿も公開。満面の笑みを浮かべる様子がファンの視線を集めた。

この投稿を見たファンからは、「カッコいい」「ライダース似合ってる」「素敵な関係」「思わず声出た」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）ユウタ（左）と小沢仁志

（写真＝ユウタInstagram）

なお、ユウタと小沢は今年3月に公開された映画『スペシャルズ』で共演した。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。

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