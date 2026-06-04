2歳の娘が緊急搬送、救急車で縫合…歯も抜ける大ケガを報告したラルラルに心配の声 | RBB TODAY

韓国の人気ユーチューバー・ラルラルが、幼い娘が手術を受けたことを明かした。

ラルラルは6月4日にSNSを更新。

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「ソビン（娘）が昨日、救急車で形成外科に搬送され、顎を縫合しました」と報告した。詳しい事故の状況については触れていないものの、娘のソビンちゃんが不慮의 事故によって顎を深く切る怪我を負い、緊急で縫合手術を受けたものとみられる。

続けて「歯が抜けてしまったため、今後도 経過を観察しなければいけなさそうです。幸いなことに、ソビンは頑張って耐えてくれています」と現在の状況を説明した上で、「手を差し伸べてくださったすべての方々に感謝いたします」と綴っている。

この突然の報告に、ファンからは驚きの声とともに「小さな体にどれほどの痛みが…」「ラルラルさんも驚いたでしょうに、どうかお大事に」「早く良くなりますように」など、気遣う応援や慰めのコメントが殺到している。

（画像＝ラルラルInstagram）

（写真提供＝OSEN）ラルラル

ラルラルは2024年に11歳年上の一般男性との結婚と妊娠を発表し、同年に第一子のソビンちゃんを出産。ユニークなキャラクターに扮したり、リアルな育児方法を発信したりしている。

（記事提供＝OSEN）

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