10歳年上女優との“破局説”まで…韓国バンドマン、公演中に突然涙で心配の声「何かあったのでは」 | RBB TODAY

バンド・JANNABIのボーカル、チェ・ジョンフンが大学祭のステージで涙を見せ、ファンの心配を集めている。

最近、「大学内日」の公式SNSには、「建国大学の学園祭で涙を流すJANNABIのチェ・ジョンフン」と題した動画が公開された。

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動画の中でチェ・ジョンフンは、マイクを握ったままうつむき、しばらく言葉を続けることができなかった。客席からは「泣かないで」「本当に愛しています」といった声援が飛び交った。

しばらくして気持ちを落ち着かせたチェ・ジョンフンは、「バンド活動を12年間続けてきましたが、声が出なかったのは初めてです。だから戸惑っています」と率直な心境を明かした。

続けて、「皆さんが大きな声で一緒に歌ってくれたおかげで、これからは戸惑うことなく皆さんの前に立てそうです」と語り、ファンへの感謝を伝えた。

（画像＝SNS）涙を流すチェ・ジョンフン

動画が拡散されると、オンライン上ではさまざまな反応が寄せられた。

「喉の状態がかなり悪かったのではないか」「風邪をひいているのでは」といった心配の声が上がる一方、公開交際中の女優ハン・ジミンに言及し、「2人の間に何かあったのではないか」といった憶測の声も見られた。

ただ、チェ・ジョンフンは過去にも公演中に感極まって涙を流したことがある。そのため、ファンの大合唱に胸が熱くなったのではないかという見方も少なくない。

なお、チェ・ジョンフンは2024年から女優ハン・ジミンと公開交際中だ。2人はKBS2の音楽番組『THE SEASONS～チェ・ジョンフンの夜の公園～』をきっかけに親交を深め、その後恋人関係に発展した。10歳差カップルとしても注目を集めている。

◇ハン・ジミン プロフィール

1982年11月5日生まれ。韓国・ソウル出身。BHエンターテインメント所属。2003年、ドラマ『オールイン 運命の愛』のソン・ヘギョの子役として女優デビューを果たす。2007年の主演ドラマ『イ・サン』で知名度を上げ、『パダムパダム』『屋根部屋のプリンス』など数多くの人気ドラマに出演した。最近の主演作にドラマ『ある春の夜に』『まぶしくて ―私たちの輝く時間―』『私たちのブルース』、映画『虐待の証明／ミス・ペク』『ジョゼと虎と魚たち』など。

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