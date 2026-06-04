“未成年交際”のデマ流布…キム・スヒョンを苦しめた暴露系ユーチューバー、検察に送致 | RBB TODAY

俳優のキム・スヒョンと、未成年だった故キム・セロンさんの交際をめぐる虚偽情報を流布した疑いで、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」の代表、キム・セウィが検察に送致された。

6月4日、韓国警察などによると、ソウル江南（カンナム）警察署は同日午前、キム・セウィを性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（カメラなどを利用した撮影物の頒布等）および名誉毀損などの容疑で拘束送致した。

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キム・セウィは昨年3月から約2カ月にわたり、自身のYouTubeチャンネルや記者会見などを通じて、「キム・スヒョンが未成年だったキム・セロンさんと交際していた」「故キム・セロンさんの死は、キム・スヒョン側による借金の取り立てが原因だった」などの虚偽事実を流布した疑いが持たれている。

（写真提供＝OSEN）キム・セウィ

キム・セウィは捜査の過程で、自身の拘束は不当だとして今月1日に拘束適否審査を請求したが、裁判所はこれを棄却した。

一方、キム・スヒョン側はキム・セウィに対する捜査が進展するなか、「損害規模を改めて算定した結果、被害額は当初の想定を大きく上回った」として、損害賠償請求訴訟の請求額を300億ウォン（約30億円）規模に引き上げる案を検討していることを明らかにした。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

また、キム・セウィが所有する100億ウォン（約10億円）規模の不動産に対する仮差し押さえも進めている。

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