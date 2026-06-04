西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、意外な習慣を公開「車に乗っちゃダメ」 | RBB TODAY

韓国で活動中の日本人タレント・藤田小百合が、自身ならではの美容・健康管理の秘訣を明かした。

6月3日、藤田のYouTubeチャンネルに「46歳サユリの毎朝のルーティン紹介（feat. すっぴん）」というタイトルの動画が公開された。

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動画の中でサユリは、美容法に関するコメントが多く寄せられていることについて、「私は他の芸能人と比べて、美容皮膚科などにはあまり通うほうではない。その代わり、運動や食事、睡眠はしっかりやっているほうだと思う」と明かした。

（画像＝藤田小百合YouTubeチャンネル）

さらにサユリは、日常生活の中でお金をかけずに体のコンディションやハリを維持する秘訣も紹介した。サユリは「車に乗っちゃダメ。バスや地下鉄に乗らないと痩せない気がする」と語り、独自の持論を披露した。

その後、スタッフに向かって「今からバスに乗りに行きます。バイバイ」と手を振り、笑いを誘った。

なお、藤田小百合は、日本の精子バンクで提供を受けて未婚のまま妊娠し、2020年11月に息子ゼンくんを出産。当時、韓国では前例の少ない「選択的シングルマザー」という生き方を公表したことで、社会的に大きな議論と関心を呼んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。

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